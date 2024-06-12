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  4. Canlı girdiği evden 11 saat sonra cesedi çıktı! Cansız bedeni denizde bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Canlı girdiği evden 11 saat sonra cesedi çıktı! Cansız bedeni denizde bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 11:43
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İstanbul'da Sedef Güler'in (24) cesedinin denizde halıya sarılı halde bulunması kan dondurmuştu. Ortaya çıkan son görüntüler şok etkisi yarattı. Görüntülerde Güler'in, cesedinin çıktığı eve girdiği anlar yer aldı. 11 saat sonra kameraya o korkunç poşet yansıdı...

Büyükçekmece'de meydana gelen kan dondurucu olayda ortaya çıkan yeni görüntüler vahşetin perde arkasını araladı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G.’nin birlikte binaya giriş yaptıkları, onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B.’nin elinde poşetle binaya girdiği görüldü. Ayrıca şüphelilerin cesedi attığı yer de kameraya yansıdı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48’de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görülüyor. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40’da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. giriyor.

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CESEDİ ATTIKLARI YERDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI DA ORTAYA ÇIKTI

Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi. Otomobil, Esenyurt’ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.

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FIRAT B. TUTUKLANDI

Öte yandan bugün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Polis firari şüpheli Yavuz G.’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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(DHA)

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GİRDİĞİ EVDEN CESEDİ ÇIKTI

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece ceset deniz halı
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