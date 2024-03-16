Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

“Erken seçim kaçınılmaz! Ben öyle görüyorum ama şöyle bir kriterim var orada 2023 mayıs ayında oldu değil mi seçim emekli olmak için bir milletvekilinin en az 2 yıl milletvekilliği yapması lazım o da 2025 mayıs ayında doluyor ancak 2025 mayıs ayından sonra böyle bir erken seçim gündeme gelebilir. Ondan önce zannetmiyorum. Ona da çok fazla bir zaman kalmadı zaten 2024 mart ayındayız bir sene 2 ay ondan sonra zaten emeklilik doluyor.