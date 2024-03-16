Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

Yerel seçim süreci bitmeden erken seçim tartışmaları da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak" açıklamasının ardından AK Partili isimlerden peş peşe açıklamalar gelmişti. Ve Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının mümkün olduğu belirtilmişti.
Bu açıklamaların ardından da Ankara kulislerinde ister istemez erken seçim şimdiden konuşulmaya başlandı. Sözcü TV ekranlarından erken seçim kulisleri ile ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek tarih verdi. İşte Tansi’nin erken seçim tarihi ile ilgili yaptığı o çarpıcı açıklama:
“Erken seçim kaçınılmaz! Ben öyle görüyorum ama şöyle bir kriterim var orada 2023 mayıs ayında oldu değil mi seçim emekli olmak için bir milletvekilinin en az 2 yıl milletvekilliği yapması lazım o da 2025 mayıs ayında doluyor ancak 2025 mayıs ayından sonra böyle bir erken seçim gündeme gelebilir. Ondan önce zannetmiyorum. Ona da çok fazla bir zaman kalmadı zaten 2024 mart ayındayız bir sene 2 ay ondan sonra zaten emeklilik doluyor.
Dolduktan sonra 2025’in yazı olmasa da sonbaharı mı olur 2026 mı olur, burada bir seçim toto oynamak doğru değil ama ister istemez durum bunu gösteriyor. Şimdi Türkiye'de böyledir erken seçim asla olmaz denilen zamanda bir kere biz erken seçimi konuşmaya başladık.
Bizzat iktidar yetkilileri tarafından evet hem sayın cumhurbaşkanı görev süresin uzatılması burada temel bir motivasyon gibi gözükse de tekrar söylüyorum ekonomide işler iyi gitmeyince ister istemez sandıkta bir güven tazeleme olur. Ama tabii bu güveni nasıl tazeleyecekler ne yapacaklar yani emekli konusu ortada ekonomik parametreler ortada… Yani şapkadan tavşan mı çıkartılacak, onu bilmiyorum ama seçmene 4 yıl sen kemer sıkacaksın 4 yıl sonra her şey böyle çok mükemmel olacak demenin de siyasete çok fazla bir karşı olduğuna inanmıyorum.
Yerel seçimlerin genel mantığı önemli o yüzden İstanbul ve Ankara’yı CHP alır genel tablo değişmez iktidar 4 sene devam eder gibi bir yorum varsa bu yorum kadük kalıyor. Çünkü ekonomi burada tamamen belirleyici olacak bu süreçte diye düşünüyorum.”