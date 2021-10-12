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Canten Kaya kimdir? Canten Kaya kaç yaşında ve nereli?

12.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canten Kaya kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına etkili iletişim ve müşteri kazandıran iletişim alanında eğitimler vermesinin yanı sıra ekran önünde de yer alıyor ve bilgilerini aktarıyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü tamamlayan Kaya 2000'den beri insan kaynakları alanında iletişim uzmanı ve eğitmen olarak görev yapıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Canten Kaya Instagram'da "cantenkaya" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 160 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda 362 bin abonesi olan Youtube kanalında yayınladığı videolar binlerce kişi tarafından izleniyor. İşte merak edilenler...

CANTEN KAYA KİMDİR?

1970 doğumlu Balıkesirli Canten Kaya 51 yaşındadır. Canten Kaya özel kurumlara, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına etkili iletişim ve müşteri kazandıran iletişim alanında eğitim veriyor.

İŞTE CANTEN KAYA'NIN GÖREV ALDIĞI PROJELERİN BİR KISMI

İŞTE CANTEN KAYA'NIN GÖREV ALDIĞI PROJELERİN BİR KISMI
--- 22. Dönem Ak Parti Milletvekili eşlerine "Evlilikte Mutluluğun Sırları" semineri verdi. --- 94. Dönem Kaymakam Adaylarına İçişleri Bakanlığında "Sihirli Güç: İletişim" semineri verdi.
--- Türk Telekom'la 81 ili gezerek Türk Telekom personeli, eşleri ve çocuklarının katıldığı "Mutlu Aile, Mutlu Çalışan" seminerleri verdi. --- TTNet sponsorluğunda Türkiye'nin 77 ilinde bulunan 97 farklı üniversitesinde 140 etkinlik gerçekleştirerek 72.000 öğrenciye kişisel gelişim eğitimi verdi.
--- Yönetici, memur ve şoförlerden oluşan 1.500 IETT personeline "Motivasyon, Sihirli güç:İletişim" seminerleri verdi. --- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yeni atanan 1.000'er kişilik gruplar halinde 10.000 Vergi Müfettişine "İnsan ilişkilerinde Etkileme Gücü" seminerleri verdi.
--- Türk Sağlık Sen'in organize ettiği "Türkiyem Buluşması"nda 1.000'er kişilik gruplar halinde 4000 kişiye "İletişim ve Motivasyon" seminerleri verdi. --- İstanbul'da ArenaMega Konser ve Gösteri Merkezi'nde "Gençlik Otobüsü 5. Genç Liderler Buluşmasın"'da 6.000 gence "Başarı Senin Elinde" semineri verdi.
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Anadolu Üniversitesi Seda Sayan

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