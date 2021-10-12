Canten Kaya kimdir? Canten Kaya kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medyada oldukça aktif olan Canten Kaya Instagram'da "cantenkaya" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 160 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda 362 bin abonesi olan Youtube kanalında yayınladığı videolar binlerce kişi tarafından izleniyor. İşte merak edilenler...