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  4. Çapkınlık yaparken karısına yakalandı! Kendini kurtarma yalanıyla herkesi güldürdü: Ben ona kuş çıkarmayı öğrettim, o da bana ateşi öğretecek...

Çapkınlık yaparken karısına yakalandı! Kendini kurtarma yalanıyla herkesi güldürdü: Ben ona kuş çıkarmayı öğrettim, o da bana ateşi öğretecek...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Yaptığı çapkınlıklarla karısını bezdiren ve her seferinde söylediği yalanlarla da izleyiciyi şaşırtan 'Sihirbaz Özgür'ün bu kez telefon mesajları ifşa oldu. 'Jonglör Alev'le yazışmaları canlı yayında okunan çapkın sihirbaz her kelimesiyle izleyicilerin tepkisini çekti.

Gündüz kuşağı programlarına katılan konuklar zaman zaman ülke gündeminde kendine yer bulmayı başarabiliyor. Bunların sonuncu örneği ise Zahide Yetiş'in programına katılan Sihirbaz Özgür oldu.

Star TV ekranlarına yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı son zamanların en ilginç konuklarından birini ağırlıyor. Hikayenin başrolünde mesleği sihirbaz olan Özgür yer alıyor.

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EŞİ, ÇAPKINLIĞINDAN BIKTI

Her gittiği yerde çapkınlık yapan ancak karısına da yakalanan Sihirbaz Özgür'ün bu zamana kadar birçok yasak ilişkisi ortaya çıktı. Kendini karısına affetirmeye çalışan sihirbazın kelime oyunları ise izleyicilerin dikkatini çekti.

SAPANCA'DA MASAJ

SAPANCA'DA MASAJ

Geçen programlarda Sapanca'da mesaja gittiği ortaya çıkan Özgür, orada gösteri yaptığını ve eşini aldatmadığını iddia etmişti.

Güzellik salonunun işletmecisi de canlı yayına katılarak Özgür'ün kendilerine 8 bin lira borcu olduğunu söylemşti. O salonda bir de dolabı olduğu ortaya çıkan sihirbazın başı bu kez cep telefonu mesajlarıyla belaya girdi.

TÜM EŞYALARINI EŞİNE POSTALADI

TÜM EŞYALARINI EŞİNE POSTALADI

Masaj salonu işletmecisi sihirbazı canlı yayında görüp telefonla bağlanmıştı. İşletmeci kadın bu kez Özgür'ün eşyalarını evine postaladı. Eşi kapıyı açıp eşyaları kontrol edince bir tane telefon gördü.

Pin kodunu açamayan talihsiz eş telefoncudan aldığı yardımla telefonun içindeki mesajlara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş
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