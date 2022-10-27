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  4. Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

27.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş, çadır kurarak gece boyunca evlat nöbetini sürdürüyor.Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş, çadır kurarak gece boyunca evlat nöbetini sürdürüyor.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1150 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu.
Ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf Begdaş için eylemine eve gitmeyerek gece boyunca HDP binasının kapısında kurduğu çadırda bekliyor. Oğlunu istediğini belirten Begdaş, oğlunun önünde çadır kurduğu kapıdan götürüldüğünü ve yine o kapıdan getirilmesini istediğini dile getirdi.
“HDP sanmasın ki onların peşini bırakacağım”
“Ya bizim çocuklarımız, ya da bu kapıdan kalkmayacağım” diyen Begdaş, “İster kar yağsın, ister yağmur. Yağmur, hastalık demeden bu çadırda kaldık. Oğlum bu binadan gitti, montu da burada çıktı. HDP sanmasın ki onların peşini bırakacağım. Sonuna kadar oğlumun da peşini bırakmayacağım. Hastalandım, doktor yasak etmesine rağmen devam ediyorum. Ya evladım, ya da ölümüm." dedi.

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor
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