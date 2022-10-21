HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş, soluğu karakolda aldı.

Bursa’da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş, soluğu karakolda aldı. 4 ay önce altınları çalınan düşünceli adam, "Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım" dedi.
Bu sabah evinden ekmek almak için çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu. Küçükbalıklı Polis Merkezine giderek çantayı veren Day, “4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım” diye konuştu.
Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, “Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.