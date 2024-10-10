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  4. 'Casperler' yine sahnede! Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

'Casperler' yine sahnede! Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

10.10.2024 14:29
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İstanbul Bağcılar'da bir mağazaya önce "Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor" notu bırakıldı, ardından cep tefonuna tehdit içerikli "Casperler" notu iletildi. Söz konusu mesaj sonrası ise iş yeri kurşunlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde saldırgan mağazaya hem kurşun yağdırdı, hem de cep telefonuyla saldırı anını kaydetti.

Türkiye'de silahlı saldırılar sonrası gündeme gelen 'Casperler' çetesinin yine ortaya çıktığı iddia edildi. İstanbul'daki Bağcılar Meydan Çarşı Caddesi'nde dün sabah saatlerinde bir mağaza tehdit mesajlarının ardından kurşunlandı. Söz konusu saldırının detayları ortaya çıkarken, 'Casperler' mesajı dikkat çekti.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ÖNCE NOT BIRAKILDI

ÖNCE NOT BIRAKILDI

Mağazaya 3 Ekim Perşembe günü gelen bir çocuk, buradaki çalışanlara "Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin" yazılı not bıraktı.

Çalışanlar bu notu, iş yeri sahibi Muhammet Özdemir'e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı.

'CASPERLER' DETAYI

'CASPERLER' DETAYI

Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve "Casperler" notu iletildi. İş yeri sahibi mesajla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

KURŞUN YAĞDIRDI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

KURŞUN YAĞDIRDI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Dün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti. Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesiyle iş yerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulunduktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar silahlı saldırı çete
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