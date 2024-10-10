'Casperler' yine sahnede! Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Türkiye'de silahlı saldırılar sonrası gündeme gelen 'Casperler' çetesinin yine ortaya çıktığı iddia edildi. İstanbul'daki Bağcılar Meydan Çarşı Caddesi'nde dün sabah saatlerinde bir mağaza tehdit mesajlarının ardından kurşunlandı. Söz konusu saldırının detayları ortaya çıkarken, 'Casperler' mesajı dikkat çekti.
Mağazaya 3 Ekim Perşembe günü gelen bir çocuk, buradaki çalışanlara "Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin" yazılı not bıraktı.
Çalışanlar bu notu, iş yeri sahibi Muhammet Özdemir'e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı.
Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve "Casperler" notu iletildi. İş yeri sahibi mesajla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Dün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti. Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesiyle iş yerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulunduktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.