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  4. Çatılarda dikkat çeken isimler! Bu köye ilk kez gelen şaşkına dönüyor

Çatılarda dikkat çeken isimler! Bu köye ilk kez gelen şaşkına dönüyor

20.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de yaşanan ilginç olayda köy sakinleri sevdikleri kişilerin adını çatılara yazıyor. Köye yeni gelenler durumu şaşkınlıkla karşılarken köyde yaşayan Davut Erden, ''Köyümüzün havası, suyu, komşuluğu güzel olduğu için köyümüzü seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Bu nedenle de kendi sevdiklerimizin ismini çatılara yazıyoruz. Çocuklar unutulmasın, evlerin onlara ait olduğu unutulmasın diye, dedelerinin onlara karşı bir sevgisinin olduğunu anlamaları için isimler yazıldı'' açıklamasında bulundu.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine 48 kilometre mesafedeki Akdağ köyü sıra dışı bir gelenek ile dikkat çekiyor. Köyde Cevat Alkan’ın 23 sene önce açtığı balık tesisinin çatısına kızının adını yazmasıyla başlayan uygulama, daha sonra tüm köye yayılarak bir gelenek haline geldi.

Köy sakinleri 23 yıldır kızlarının, eşlerinin, ölen annelerinin, torunlarının ismini kiremitlerle çatılara yazarak geleneği sürdürürken, köye dışarıdan gelenler bu duruma şaşkınlıkla karşılıyor.

''EŞLERİNİN VE ÇOCUKLARININ İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN YAZDILAR''

Akdağ köyünde 1999 yılında açtığı balık tesisinin çatısına kızının adını yazarak geleneği başlatan Cevat Alkan, (65) yaptığı açıklamada “Ben burada balık tesisi açtığım zaman kız çocuğum yeni doğmuştu. O isim hem annemin ismiydi hem de kendi binamda çatıya yazdım. Köyde benden sonra 8-9 kişi de yakınlarının çocuklarının ismini yazmaya başladı. Kimi eşini çok sevdiği için, kimisi de kendi çocuğunun ismini ölümsüzleşsin diye çatıya yazdı” dedi.

''KENDİ SEVDİKLERİMİZİN İSMİNİ ÇATILARA YAZIYORUZ''

''KENDİ SEVDİKLERİMİZİN İSMİNİ ÇATILARA YAZIYORUZ''
Köy sakinlerinden Davut Erden (68) ise yaptığı açıklamada “34 yıldan beri İstanbul’da yaşıyorum her yaz buraya mutlaka gelirim. Köyümüzün havası, suyu, komşuluğu güzel olduğu için köyümüzü seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Bu nedenle de kendi sevdiklerimizin ismini çatılara yazıyoruz.
Çocuklar unutulmasın diye, evlerin onlara ait olduğu unutulmasın diye, dedelerinin onlara karşı bir sevgisinin olduğunu anlamaları için isimler yazıldı. Torunlarını, ailelerini, kızlarını sevdikleri için gelen giden görsün, dikkatini çeksin, okusun bilinsin diye çatılara yazmışlar” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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