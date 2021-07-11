Çay budama paraları ne zaman ödenecek 2021? Çay budama parası ne kadar?

Her sene haziran ayında yapılan çay hasadı ödemelerinin bu yıl gecikmesi üzerine vatandaşlar tarafından ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. Karadeniz halkının en büyük geçim kaynakları arasında yer alan çay budama ücretleri 192 bin üreticiyi kapsayacak. Peki 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatacak?

Çay budama parası ne zaman yatacak?

Karadeniz'in en büyük geçim kaynaklarından bir olan çay hasadının sona ermesi ile ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan çay budama ücretleri her yıl haziran ayında yapılırken, bu yıl bir sürelik aksama nedeniyle ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına geçirildiği duyuruldu.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.