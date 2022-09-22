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Çayı bu şekilde içmeye devam ediyorsanız büyük risk altındasınız! Kalp krizinden korunmak için bir kaşık tereyağ eklemek yeterli

22.09.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, ülkemizin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Birçok insan su yerine çay tüketiyor. Oldukça sevilen çayın faydaları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Özellikle çayın içerisine atılan şeker çoğu hastalığın oluşmasında büyük rol oynuyor. Prof. Dr. Canan Karatay çayın içerisine şeker yerine tereyağı atmanızı öneriyor.

Çay tiryakilerinin vazgeçemediği tek içecek olan çay günün her saatinde sevilerek tüketiliyor. Bazı kişiler acı ve demli çayları severken bazıları ise açık çayları tercih ediyor. Bu durum şeker kullanımında da değişiklik gösteriyor. Özellikle son yıllarda şekerin sağlık üzerindeki zararlarının kanıtlanması tüm dünyayı şeker yerine alternatif yiyecekler tüketmeye itti. Prof. Dr. Canan Karatay'da şekere karşı çıkan uzmanlar arasında bulunuyor. Karatay, çayın içerisine şeker yerine tereyağ eklemenin çok daha sağlıklı olduğunu savunuyor.

ESKİDEN ŞEKER YERİNE TEREYAĞ KULLANILIRDI

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Prof. Dr. Canan Karatay, "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur. Bizde de şeker fabrikaları yapılmadan önce tereyağı şeker olarak kullanılırdı. Bunu halen uygulayanlar var. Bu adettir, yeni bir şey değil. Tabii ben bunu söylediğimde yeni yetmeler, yeni bir şey gibi gördükleri için kıyamet koptu. Tibet'te, Everest'e tırmanan dağcılara yol gösteren Tibetli kılavuzlar, enerjilerini tereyağlı çaydan alıyor. Hem sıcak, hem de tereyağının verdiği enerji uzun sürer, süreklidir, sizi dinç tutar, genç tutar. Bol bol tereyağı yiyebilirsiniz."

ÇAYA TEREYAĞ EKLEMENİN FAYDALARI

ENERJİYİ ARTIRIR VE GÜÇ VERİR

ENERJİYİ ARTIRIR VE GÜÇ VERİR
Yüksek kafein içeriği nedeniyle, bu zengin içecek enerjiyi artırmak için mükemmel bir yol olabilir. Geleneksel olarak, Tibetliler zorlu koşullarda uzun saatler çalışma yeteneğini geliştirmek için kullanmışlardır. Tereyağındaki yağlardan elde edilen enerji ile birleştiğinde, bu çay yorgunluk yaşamadan güç kazanmanıza yardımcı olabilir.

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR
Bu eski çay uzun zamandır antioksidan özellikleri ve vücuttaki serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koyma yeteneği ile bilinmektedir. Bu, plağın ve beta-amiloid birikiminin hafıza, odaklanma ve konsantrasyondan taviz vermeye başlaması beyin için de geçerlidir. Yaşlandıkça, tereyağlı çay içmek demansın ve hatta Alzheimer hastalığının başlangıcını önlemeye yardımcı olabilir.

İŞTAHI BASTIRIR

İŞTAHI BASTIRIR
Uzun bir iştah kesici olarak bilinen, tereyağı çay kilo vermek isteyenler için iyi bir seçimdir. Kafein içeriği, açlıktan etkilenmeden metabolizmayı uyarmaya çalışırken, yağların zengin kaynağı vücudunuzu tam olarak hissettirebilir, yemek aralarında aperatifler ve aşırı yemeden kaçınmanıza yardımcı olur. Ancak kullanım sıklığına dikkat etmeniz gerekir.

SİNDİRİME YARDIM EDER

SİNDİRİME YARDIM EDER
Bu çayın reflü ve diğer hoş olmayan koşullarla sonuçlanabilecek mide asidi seviyelerini azalttığı bilinir, aynı zamanda metabolizmayı daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sindirmek için metabolizmayı uyarır, bu da her öğünden daha fazla fayda almanızı sağlar.

CİLDİ NEMLENDİRİR

CİLDİ NEMLENDİRİR
Tibet'te bu çay, dağlık bölgenin sert rüzgarlarında dudakların çatlamasına engel olma kabiliyeti nedeniyle büyük övgü topladı. Diğer insanlar için, bu nemlendirme özelliği cildinizi ve dudaklarınızı taze ve pürüzsüz hissetmenizi sağlarken, aynı zamanda vücudunuza yardımcı olabilir.
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diyabet Doktor Çay tereyağ şeker Canan Karatay kalp hastalıkları hastalık enerji
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