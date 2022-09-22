Çayı bu şekilde içmeye devam ediyorsanız büyük risk altındasınız! Kalp krizinden korunmak için bir kaşık tereyağ eklemek yeterli

Çay tiryakilerinin vazgeçemediği tek içecek olan çay günün her saatinde sevilerek tüketiliyor. Bazı kişiler acı ve demli çayları severken bazıları ise açık çayları tercih ediyor. Bu durum şeker kullanımında da değişiklik gösteriyor. Özellikle son yıllarda şekerin sağlık üzerindeki zararlarının kanıtlanması tüm dünyayı şeker yerine alternatif yiyecekler tüketmeye itti. Prof. Dr. Canan Karatay'da şekere karşı çıkan uzmanlar arasında bulunuyor. Karatay, çayın içerisine şeker yerine tereyağ eklemenin çok daha sağlıklı olduğunu savunuyor.

ESKİDEN ŞEKER YERİNE TEREYAĞ KULLANILIRDI

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur. Bizde de şeker fabrikaları yapılmadan önce tereyağı şeker olarak kullanılırdı. Bunu halen uygulayanlar var. Bu adettir, yeni bir şey değil. Tabii ben bunu söylediğimde yeni yetmeler, yeni bir şey gibi gördükleri için kıyamet koptu. Tibet'te, Everest'e tırmanan dağcılara yol gösteren Tibetli kılavuzlar, enerjilerini tereyağlı çaydan alıyor. Hem sıcak, hem de tereyağının verdiği enerji uzun sürer, süreklidir, sizi dinç tutar, genç tutar. Bol bol tereyağı yiyebilirsiniz."