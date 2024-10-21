'Cehenneme bir kişilik rezervasyon...' Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları! 'Gebermiş' etiketi gündem oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı hain Fetullah Gülen'in ölüm haberi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili paylaşım yaparken 'Gebermiş' etiketi de gündem oldu.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Kullanıcılar paylaşımlarında "Ateşi bol olsun, Allah rahmet de eylemesin" yazarken bazılarının da "Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandığı görüldü. Bazı kullanıcılar ise terör örgütü içinde bunda sonra yaşanabileceklere vurgu yaptı.