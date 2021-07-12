Cem Garipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Cem Garipoğlu ailesi kim?

'Kesik Baş' cinayeti olarak da adlandırılan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili sosyal medyada yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Paylaşımın yayılması sonrası "Cem Garipoğlu kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Cem Garipoğlu kimdir, nereliydi? Cem Garipoğlu öldü mü, ailesi kim?

Cem Garipoğlu kimdir?

2009 yılında yaşanan vahşi cinayette, Münevver Karabulut Cem Garipoğlu tarafından öldürülerek katledilmişti. Olay sonrası 12 yıl sonra Cem Garipoğlu'nun ailesinden gelen skandal bir fotoğrafla "Cem Garipoğlu kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Yayınlanmış olan fotoğrafta Cem Garipoğlu’nun Münevver Karabulut’u katlettiği odadaki bir koltukla Cem Garipoğlu’nun kardeşinin bugün 4 kişiyle poz verdiği koltuğun benzerliği dikkat çekti.

Söz konusu fotoğraf sosyal medyada yayılmaya başladı.

20 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen Cem Garioplu ünlü işadamı Hayyam Gariboğlu’nun yeğenidir. Zengin bir ailenin çocuğu olarak bilinen Garipoğlu 8 yaşında eğitim almak için Fransa oradan sonra da İngiltere, Almanya, Portekiz, İspanya, Rusya ve sonra Çin’e gönderilmiştir. Ardından son olarak Türkiye’ye dönen Garipoğlu, 2007 senesinde Bahçeşehir Yıldızlar Koleji'ne girmiştir. Yasa dışı işler yapan çok sayıda kişiyle arkadaşlık yapmıştır. Cem Garioğlu lise 3'e giderken okul değiştirerek Bebek Yeni Yıldız Koleji'ne geçmiştir.