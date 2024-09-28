Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? 10 yıllık o detaya dikkat çekerek açıkladı: "O mezar boş çıkabilir"

Münevver Karabulut cinayeti üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ Türkiye'nin gündeminde. Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmesi ve sonrasında yaşananlar bir travma olarak tarih sayfalarında yerini alırken, yıllardır herkesin kafasında olan soru işaretleri artık giderilecek. Milyonlarca kişi katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar etmesinin ardından aynı soruya yanıt arıyordu: Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu?
Türkiye'yi sarsan cinayetten 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.
Başsavcılık tarafından "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderiliren, söz konusu işlemin 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirileceği açıklandı.
Herkes yıllar sonra "Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu? Mezarın içinde Cem Garipoğlu var mı?" sorularının yanıtını öğrenecekken, Emekli Polis Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba'dan çok konuşulacak iddialar geldi.
10 yıl önceki bir detaya dikkat çekerek "Burada bir hata var" diyen Kurtbaba yıllardır mezara kimsenin gitmediğini belirterek "Mezarı boş bulma ihtimalimiz de var" diye konuştu.
Emekli Polis Cinayet Dedektifi Kurtbaba'nın Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"10 yıldır insanlar o mezarda farklı birinin olabileceğini, Cem Garipoğlu'nun ölmediğini, cezaevinden kaçırıldığını ve onun yerine başka birinin getirildiğini konuşuyor. İnsanların kafasında bir sürü soru işaretleri var. Zaten o yüzden mezar açılıyor.