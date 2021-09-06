Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında ve nereli?

1967 Aksaray doğumlu Cenap Aşçı 54 yaşında. Kasım 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında ABD’de NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi esnasında ayrıca ABD’nin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri ile ilgili inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.
CENAP AŞÇI KİMDİR?
1989’da Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993’te Gümrük Müfettişliği’ne, 2000’de ise Müfettişliğe atanan Cenap Aşçı Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; yatırım teşvik, ihracatı teşvik, ihracatın kolaylaştırılması, devlet yardımları, işlemlerin basitleştirilmesi konularında görev yaptı. Cenap Aşçı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015‘de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.
AB-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu, Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde görev aldı. EGO Genel Müdürlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini yürüttü.
CENAP AŞÇI'NIN SİYASİ KARİYERİ
Cenap Aşçı, 2011 ve 2015 yılı genel seçimlerinde 2 kez AK Parti milletvekili aday adayı oldu ancak listeye girmeyi başaramadı. Milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Cenap Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü. Evli ve 3 çocuk babasu olan Cenap Aşçı, 27 Ağustos 2015 tarihinde dönemin Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu‘nun duyurduğu 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı. 7 Haziran 2015 tarihindeki seçimlerden sonra bir koalisyon hükûmeti kurulmadığı için, Anayasa’nın 116. Maddesi gereğince TBMM seçimlerini yenileme kararı gereğince 24 Ağustos 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa’nın 114. maddesine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu‘na Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini verdi. Başbakan Davutoğlu’nun kurduğu geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde yer aldı.