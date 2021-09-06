Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında ve nereli?

1967 Aksaray doğumlu Cenap Aşçı 54 yaşında. Kasım 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında ABD’de NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi esnasında ayrıca ABD’nin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri ile ilgili inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.

CENAP AŞÇI KİMDİR?

1989’da Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993’te Gümrük Müfettişliği’ne, 2000’de ise Müfettişliğe atanan Cenap Aşçı Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; yatırım teşvik, ihracatı teşvik, ihracatın kolaylaştırılması, devlet yardımları, işlemlerin basitleştirilmesi konularında görev yaptı. Cenap Aşçı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015‘de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

AB-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu, Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde görev aldı. EGO Genel Müdürlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini yürüttü.