HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cezaevinden çıkıp eski eşine tabancayla saldıran eski koca ölü bulundu: Gerçeği mahalleliler ortaya çıkardı

Cezaevinden çıkıp eski eşine tabancayla saldıran eski koca ölü bulundu: Gerçeği mahalleliler ortaya çıkardı

13.10.2024 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın cinayeti haberlerinin sıklaştığı şu günlerde İzmir'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Pazartesi günü eski eşi Özge Polat'ı (34) silahla ağır yaralayan Serkan Yıldız (34) dün gece ölü bulundu. Yıldız'ın daha önce eşini yaralayıp çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, cezaevinden tahliye olduktan sonra da Polat'a ve ailesine ölüm tehditleri yağdırdığı ortaya çıktı.

Hakkında uzaklaştırma kararı vardı, kararı ihlal edip eski eşine tabancayla saldırdı! İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşini hastanelik eden Serkan Yıldız'ı arama çalışmaları sürerken mahallelinin burnuna gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Olay, 7 Ekim'de saat 06.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız çıktı.

Serkan Yıldız, yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Özge Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için polis çalışma başlattı. Polat'ın, eski eşi Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu belirtildi.

Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
İntihar kadın cinayeti İzmir
En Çok Okunan Haberler
Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Geceleyin iki ilimiz sallandı! "7,2'lik depreme gebe"

Geceleyin iki ilimiz sallandı! "7,2'lik depreme gebe"

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.