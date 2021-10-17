MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chloe Ferry iddialı dekoltesinin kurbanı oldu

Chloe Ferry iddialı dekoltesinin kurbanı oldu

17.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry gecelerde yakalandı. Chloe Ferry kıyafetinin azizliğine uğrayınca ne yapacağını bilemedi.

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor.

ELLERİYLE KAPATTI

Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.
Son olarak gece eğlencesinde görüntülenen ünlü isim bu sefer iddialı tarzının kurbanı oldu. Önü ipli bir büstiyer giyen Chloe Ferry'nin ipleri gevşedi.
Gecenin başında göğüs dekoltesini paylaşmaktan çekinmeyen Ferry gecenin sonunda görüntü alınmaması için elleriyle göğüslerini kapadı.
Kıyafetinin azizliğine uğrayan ünlü isim göğüs uçlarına her ihtimale karşı kapatıcı taksa da bu görüntüyü vermek istemedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Frikik Chloe Ferry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir'de düğünde bıçaklı kavga! 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de düğünde bıçaklı kavga! 1 ölü, 5 yaralı

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

İngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldi

İngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.