Chloe Ferry iddialı dekoltesinin kurbanı oldu

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor.
ELLERİYLE KAPATTI
Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.
Son olarak gece eğlencesinde görüntülenen ünlü isim bu sefer iddialı tarzının kurbanı oldu. Önü ipli bir büstiyer giyen Chloe Ferry'nin ipleri gevşedi.
Gecenin başında göğüs dekoltesini paylaşmaktan çekinmeyen Ferry gecenin sonunda görüntü alınmaması için elleriyle göğüslerini kapadı.
Kıyafetinin azizliğine uğrayan ünlü isim göğüs uçlarına her ihtimale karşı kapatıcı taksa da bu görüntüyü vermek istemedi.
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