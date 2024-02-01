CHP, İzmir'de aday göstermişti! 'İthal aday istemiyoruz' diyerek kırmızı kartla protesto ettiler

"ADAY ADAYLARI KÜSTÜRÜLMEMELİ"

Karaburun İlçe Yönetimi etrafında toplanan Karabunlular, Yarımada’da partinin bayrağının dalgalanması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yöneticilerinin aldıkları kararın, Karaburun halkının kabul edebileceği bir karar olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca CHP’nin ilçe halkını ve örgütünü yok saymasının kabul edilebilir olmadığını, bu tercihle 2004’te sağ siyaset tercihinin yerine geçen ve o günden bu yana dalgalanan CHP bayrağının siyaset gönderinden ineceği uyarısında bulundular.