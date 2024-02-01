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  4. CHP, İzmir'de aday göstermişti! 'İthal aday istemiyoruz' diyerek kırmızı kartla protesto ettiler

CHP, İzmir'de aday göstermişti! 'İthal aday istemiyoruz' diyerek kırmızı kartla protesto ettiler

01.02.2024 17:46 | Son Güncelleme:
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Aday belirleme sürecinin en çok konuşulan partilerinden biri CHP oldu. Partinin güçlü olduğu illerden İzmir'de geçtiğimiz günlerde tüm adaylar belli oldu. Karaburun için ise Nurşen Balcı ilan edildi. İlçe örgütünü ziyaret etmek isteyen Balcı'ya partililer 'kırmızı kart' çıkararak tepki gösterdi. Karşıyaka ilçe örgütüyle gelen Balcı'nın ana kapı yerine bir kahveden giriş yapması dikkat çekti. 'İthal aday istemiyoruz' diyen partililerin bazıları ise "Seçimi kazanma şansımız yok." dedi.

CHP’nin Karaburun Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı, Karaburun ziyareti sırasında partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Partililer, Balcı’yı ‘kırmızı kart’ gösteren ve ‘ithal aday istemiyoruz’ pankartlarıyla karşıladı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ANA KAPI YERİNE KAHVEYİ KULLANDI

CHP İzmir’de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından, Karaburun ilçesinde Nurşen Balcı aday gösterildi. Balcı, aday gösterilmesinin ardından CHP Belediye Başkan Adayı olduğu Karaburun’a gelerek, CHP Karaburun İlçe Örgütü’ne ziyarette bulundu. İddiaya göre Balcı, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü mensuplarıyla beraber geldiği CHP Karaburun İlçe Örgütü’ne girmek için partililerin beklediği ana giriş kapısı yerine bir kahveden geçiş yaptı. Orada partililer tarafından tepkiyle karşılanan Balcı’ya, ‘kırmızı kart’ gösteren ve ‘ithal aday istemiyoruz’ pankartları gösterildi.

"ADAY ADAYLARI KÜSTÜRÜLMEMELİ"

"ADAY ADAYLARI KÜSTÜRÜLMEMELİ"

Karaburun İlçe Yönetimi etrafında toplanan Karabunlular, Yarımada’da partinin bayrağının dalgalanması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yöneticilerinin aldıkları kararın, Karaburun halkının kabul edebileceği bir karar olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca CHP’nin ilçe halkını ve örgütünü yok saymasının kabul edilebilir olmadığını, bu tercihle 2004’te sağ siyaset tercihinin yerine geçen ve o günden bu yana dalgalanan CHP bayrağının siyaset gönderinden ineceği uyarısında bulundular.

Partililer aynı zamanda “Karaburun’dan dosya alan aday adayları arasından seçim yapılmalı. Başarılı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan gibi diğer aday adaylarımız da küstürülmemeli. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok” görüşünü CHP Genel Merkezi’ne mesaj olarak iletti.

"SEÇİMİ KAZANMA ŞANSIMIZ YOK"

"SEÇİMİ KAZANMA ŞANSIMIZ YOK"

Eski Belediye Başkanı Serdar Yasa ise “Karaburun hep kazanmıştır. Ancak Börklüce döneminden bu yana haksızlıklara karşı çıkmıştır. Doğruya doğru, eğriye eğri Karaburun” dedi. Yarımada’nın en küçük ilçesi olduklarını vurgulayan CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı ise, Karaburunluların tanımadığına oy vermeme tercihinde olduğunu söyledi.

Subaşı, “Ben de ithal başkan adayı istemiyorum. Seçimi kazanma şansımız yoktur. Bizim insanımız tanımadıktan sonra oy vermiyor. Bu açıdan sıkıntılıyız. Büyük bir ilçemiz yok. Mesela Buca’da insanlar partisine oy veriyor. Bizde böyle bir durum yok” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karaburun CHP aday
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