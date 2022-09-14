CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahnede zor anları! Kalabalığın arkasından yanına geldi ve...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli' buluşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda yerel bazda yürüttüğü kırsal kalkınma projelerinin tanıtıldığı buluşmada üreticiler de yer aldı. Programın sonunda Kılıçdaroğlu ve Akşener sahnedeyken yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı. Sahne kalabalıkken arka sıralardan gelen bir kişinin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek öpmesi sosyal medyada çokça paylaşıldı. İşte o anlar...

Programın sonunda Meral Akşener ve üreticilerle birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekimi sırasında hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı. Kalabalığın arkasından gelen bir çiftçi, Kılıçdaroğlu'na yaklaşarak CHP liderini öptü. Sahnede yaşanan o anlar dikkatlerden kaçmazken Kılıçdaroğlu'nun karşılaştığı bu hamle karşısında şaşkınlığını gizleyemediği ve gülümsediği görüldü.