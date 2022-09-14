HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahnede zor anları! Kalabalığın arkasından yanına geldi ve...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahnede zor anları! Kalabalığın arkasından yanına geldi ve...

14.09.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli' buluşması düzenlendi. Buluşmaya İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Programın sonunda yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Bir anda Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir çiftçinin Kılıçdaroğlu'nu öpmesi dikkat çekti. İşte sahnede yaşanan ilginç anlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli' buluşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda yerel bazda yürüttüğü kırsal kalkınma projelerinin tanıtıldığı buluşmada üreticiler de yer aldı. Programın sonunda Kılıçdaroğlu ve Akşener sahnedeyken yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı. Sahne kalabalıkken arka sıralardan gelen bir kişinin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek öpmesi sosyal medyada çokça paylaşıldı. İşte o anlar...

426fc60b7d9d4a1bc93fab0a1f25d20b

Programın sonunda Meral Akşener ve üreticilerle birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekimi sırasında hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı. Kalabalığın arkasından gelen bir çiftçi, Kılıçdaroğlu'na yaklaşarak CHP liderini öptü. Sahnede yaşanan o anlar dikkatlerden kaçmazken Kılıçdaroğlu'nun karşılaştığı bu hamle karşısında şaşkınlığını gizleyemediği ve gülümsediği görüldü.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NU SAHNEDE BÖYLE ÖPTÜ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

İlginizi Çekebilir

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.