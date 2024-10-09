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  4. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar peruğunu çıkarıp meme kanserine dikkat çekti! Ayakta alkışlandı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar peruğunu çıkarıp meme kanserine dikkat çekti! Ayakta alkışlandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.10.2024 08:27
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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Meme kanseriyle mücadele eden CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek için kürsüde peruğunu çıkardı. Yontar, yaptığı konuşma sonrası meclistekiler tarafından ayakta alkışlandı.

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulundaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra birleşimi açan Karaca, gündeme geçmeden önce katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı. Öte yandan meme kanseriyle savaşan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın peruğunu çıkararak yaptığı farkındalık konuşması da alkış topladı.

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Bir dakika boyunca konuşmayan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

“Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz.” diyen Yontar, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekti.

CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı.

Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri meclis
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