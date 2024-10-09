CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar peruğunu çıkarıp meme kanserine dikkat çekti! Ayakta alkışlandı

Bir dakika boyunca konuşmayan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.