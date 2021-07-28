Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cimilli İbo'nun gerçek ismi nedir?

Böbrek yetmezliği yüzünden yoğun bakıma alınan Cimilli İbo'nun sağlık durumunun kritik olduğu haberi geldi. Cimilli İbo, Başkent Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildi. İbo için acil kan arayışı sürüyor. Peki Cimilli İbo kimdir? İşte ayrıntılar...

Cimilli İbo kimdir?

1972 Trabzon doğumlu Cimilli İbo 49 yaşındadır. Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, aslen Rizeli. Cimilli lakabını köyünden aldı.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.