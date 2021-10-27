Cinsel içerikli filmlerde oynuyordu! Siyasetçi oldu! Celine Bara'nın şaşkına çeviren öyküsü!

Bir süre mağazalarda satış danışmanlığı yapan Bara, yetişkin film sektöründen çok fazla para kazanacağını öğrenince cinsel içerikli film yıldızı oldu. Bara'ya işlerini yürütürken kocası da yardım ediyordu. Hatta ikili, bir süre sonra kendi stüdyolarını bile kurdu.

Celine Bara ve kocası, bir porno yönetmenini silahla yaraladıkları için 4 yıl hapis yattı. Sabıkalı oldukları için iş bulamayan çift, Fransız devletinin yardımlarıyla yaşadı. Bara, o dönemlerde sahnelere striptizci olarak çıktı. Yaralama olayı nedeniyle porno sektöründen emekli olmak zorunda kalan Bara, 2007'de bir kitap yayınladı.

Hikayenin en ilginç kısmı ise Bara'nın 2012 yılında, Fransız Komünist Partisi ve Antikapitalist Parti'ye adaylık için başvurması oldu. Adaylığı her ne kadar başarısız da olsa, Bara siyasete girmeye kararlıydı. Celine Bara ve kocası, 4 kişilik bir arkadaş grubuyla Antiteizm ve Libertine Hareketi adlı bir sol partisi kurup tüm dinlerin yasaklanması, LGBT hakları, uyuşturucunun yasal olması ve doğuştan sakat bireylerin kısırlaştırılması gibi konulara odaklandılar. Partinin vaatleri Fransız basınının ilgisini çekti ve Bara'nın ekibi, Ariege bölgesindeki oyların yüzde 1.58'ini almayı başarıp eşine az rastlanan bir yaşam öyküsü yazdı.