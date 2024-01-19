KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Aşk - Cinsellik
    4. Cinsel ilişkinin bilinmeyen 5 faydası! Meğer öyle etkileri varmış ki...

    Cinsel ilişkinin bilinmeyen 5 faydası! Meğer öyle etkileri varmış ki...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cinsel ilişki sadece fiziksel bir haz olmakla kalmıyor aynı zamanda sağlık üzerinde bir dizi olumlu etki yaratıyor. İşte cinsel ilişkinin daha önce hiç duymadığınız 5 faydası...

    Romantizm ve duygusal bağlar kurmanın ötesine geçen cinsel ilişkinin sağlığa olan faydalarını duyanlar çok şaşırıyor. İşte seksin bilinmeyen faydaları...

    CİNSELLİĞİN BİLİNMEYEN 5 FAYDASI!

    KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

    KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

    İlişki sırasında pompalanan kan damarların genişlemesini sağlar. Genişleyen damarlar da başta kalp olmak üzere vücudun birçok organına bol miktarda oksijen taşır. Böylece kalp beslenir ve kalp damar sağlığı da korunmuş olur. Uzmanlar, özellikle erkeklerde, haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girmenin kalp krizi riskini çok ciddi oranda düşürdüğünü söylüyorlar.

    SPOR YAPMIŞ KADAR OLURSUNUZ

    SPOR YAPMIŞ KADAR OLURSUNUZ

    Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmak şart. Eğer siz de spor yapmaya üşenenlerdenseniz bu eksiği düzenli cinsel ilişki ile kapatabilirsiniz. İlişki sırasında ciddi oranda kalori yakılıyor. Vücut ısısı artıyor ve nabız hızlanıyor. Bu da günlük ihtiyacınız olan spor aktivitesini karşılıyor. Elbette ilişki tam olarak sporun yerini tutmayabilir ama faydası olduğu da bir gerçek. Yani düzenli bir cinsel yaşamla her zaman formda kalabilir ve fazla kilo derdine son verebilirsiniz.

    STRES SEVİYESİNİ AZALTIR

    STRES SEVİYESİNİ AZALTIR

    Cinsel yaşam hem duygusal hem de fiziksel anlamda mutluluk verdiği için vücudun stres seviyesini düşürüyor. Stresin tüm hastalıkların temelindeki sinsi etmen olduğunu düşünürsek cinsellik sizi çok daha sağlıklı bir hale getiriyor diyebiliriz. İlişki sırasında sinir ve endokrin sistemi bir araya gelerek çok çeşitli hormonlar salgılıyor. İşte bu hormonlar vücutta mutluluk etkisi yaratıyor ve bedeni rahatlatarak stresi uzaklaştırıyor.

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

    İlişki sırasında salgılanan hormonlar bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yani son zamanlardaki pandemi süreci boyunca sürekli gündeme gelen güçlü bağışıklığa düzenli cinsel yaşam ile kavuşmak mümkün. Cinsellik stres seviyesini azaltarak da bağışıklığa destek oluyor. Çünkü aşırı stres bağışıklık sistemini bastırarak vücudu hastalanmaya yatkın hale getiriyor. Siz stresi bedenden uzaklaştırdığınızda da hastalıkların sizi bulma ihtimali azalıyor diyebiliriz.

    AĞRI KESİCİ ETKİSİ GÖSTERİR

    AĞRI KESİCİ ETKİSİ GÖSTERİR

    İlişki esnasında salgılanan hormonlardan biri de endorfin. Bu hormonun bedende ağrı kesici etkisi olduğu biliniyor. Yani cinsel ilişki sırasında vücutta yaşanan kimyasal değişimler ağrı hissini azaltıyor. Ayrıca uzun vadede düzenli cinsel ilişki kadın sağlığının önemli bir noktası olan adet ağrılarına da çözüm oluyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Cinsellik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.