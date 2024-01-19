Cinsel ilişkinin bilinmeyen 5 faydası! Meğer öyle etkileri varmış ki...

SPOR YAPMIŞ KADAR OLURSUNUZ

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmak şart. Eğer siz de spor yapmaya üşenenlerdenseniz bu eksiği düzenli cinsel ilişki ile kapatabilirsiniz. İlişki sırasında ciddi oranda kalori yakılıyor. Vücut ısısı artıyor ve nabız hızlanıyor. Bu da günlük ihtiyacınız olan spor aktivitesini karşılıyor. Elbette ilişki tam olarak sporun yerini tutmayabilir ama faydası olduğu da bir gerçek. Yani düzenli bir cinsel yaşamla her zaman formda kalabilir ve fazla kilo derdine son verebilirsiniz.