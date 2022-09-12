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Cinsiyet değiştirmişti! 30'a yakın ameliyat olan Beren Güney'den iç çamaşırlı poz

12.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Güney cinsiyet değişimi sonrası estetiklere bir hayli para harcadı ve bambaşka biri oldu. Sosyal medya fenomeni bir dönem Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ifşa etmesiyle adından söz ettirmişti. İç çamaşırlı pozlarını paylaşan ve imaj değiştiren Beren Güney son haliyle olay oldu.

Basketbolcu Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ifşa eden sosyal medya fenomeni Beren Güney cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası da resmen servet harcayan Beren Güney son haliyle gündemde.

YAPTIRMADIĞI AMELİYAT YOK

Cinsiyet değiştiren ve bir dizi operasyonlar geçirip bu operasyonlar için 500 bin TL harcayan Güney'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi.
Beren Güney son olarak da imaj değiştirdi. Güney saçlarını kısaltarak sarıya boyattı.
İç çamaşırlı pozlarını paylaşan Güney'i görenler "İnanılmaz görünüyorsun", "Servet harcamana değmiş" yorumlarında bulundu.
Ses değiştirme ameliyatı, ardından göğüs ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Beren Güney, tam 7 kere burun, 5 kere meme ameliyatı, 2 kere dudak kaldırma, elmacık kemiği ve çene ucu törpületme, yüz ve göz çektirme, 5 kere bacak doldurma, popo büyütme ve 5 kere de topuk protezi operasyonlarını geçirdiğini itiraf etmişti.
Beren Güney tüm bu süreçte 30'a yakın ameliyat oldu.
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