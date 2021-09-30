Citroen Ami fiyatları! Türkiye'ye geldi: Ehliyet gerekli mi?

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi hedefleyen otomotiv firmalarına bir yenisi daha eklendi. Citroen'in şehir içi ulaşım için tasarlanmış elektrikli aracı Türkiye'ye geldi. Motosikletlere alternatif olarak sunulan söz konusu araç 2 kişilik. Ami ismi Fransızca "Arkadaş" anlamına geliyor. İşte merak edilenler...
TÜRKİYE'DE EHLİYET ŞARTI ARANACAK MI?
Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor. Bu aracı kullanmak için Fransa'da, ehliyet şart koşulmuyor. Aynı zamanda bu aracı Fransa'da 14 yaşını dolduran herkes kullanabiliyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş sınırı 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise ehliyetin gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil.
Yüzde yüz elektrikli Ami'nin azami hızının 50 kilometre/saat olduğu belirtildi. İç mekanı sade ve basit olan Ami, sürücülere konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde sadece 3 saatte şarj olabiliyor. Ami Avrupa'da 6 bin euroya satılıyor. Türkiye'de bu araçlar ilk önce özel bir projede kullanılacak.