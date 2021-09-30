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Citroen Ami fiyatları! Türkiye'ye geldi: Ehliyet gerekli mi?

30.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız otomotiv üreticisi Citroen'in, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye geldi. Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmiyor. Rahat kullanım amaçlayan aracın azami hızı 50 kilometre. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro. İşte merak edilenler...

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi hedefleyen otomotiv firmalarına bir yenisi daha eklendi. Citroen'in şehir içi ulaşım için tasarlanmış elektrikli aracı Türkiye'ye geldi. Motosikletlere alternatif olarak sunulan söz konusu araç 2 kişilik. Ami ismi Fransızca "Arkadaş" anlamına geliyor. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE'DE EHLİYET ŞARTI ARANACAK MI?

Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor. Bu aracı kullanmak için Fransa'da, ehliyet şart koşulmuyor. Aynı zamanda bu aracı Fransa'da 14 yaşını dolduran herkes kullanabiliyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş sınırı 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise ehliyetin gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil.
Yüzde yüz elektrikli Ami'nin azami hızının 50 kilometre/saat olduğu belirtildi. İç mekanı sade ve basit olan Ami, sürücülere konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde sadece 3 saatte şarj olabiliyor. Ami Avrupa'da 6 bin euroya satılıyor. Türkiye'de bu araçlar ilk önce özel bir projede kullanılacak.
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