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Coachella Festivali'nde cesur tarzlarıyla öne çıkan ünlüler

17.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coachella Müzik ve Sanat Festivali ünlü isimlerin ilgisini çekti. Halsey'den Duygu Özaslan'a pek çok ünlü isim festivale gitti. Festival için cesur tercihler yapan ünlü isimler bakın neler giydi, nasıl pozlar verdi.

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve pandemi sebebiyle bir süre ertelenip bu yıl yapılan festivalde öne çıkan ünlüleri derledik.

HALSEY İDDİALI TARZIYLA OLAY OLDU

Festivalin ana kadrosunda Harry Styles, Billie Eilish ve Swedish House Mafia grubu yer alırken bunun yanı sıra, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi. Festivale her yıl Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim katılırken, ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli festival görüntüleri de dikkat çekti.
Duygu Özaslan da ilginç tarzıyla festivale gidip bol bol paylaşım yaptı.
Festivalin en iddialı isimleri arasında Türk sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Halsey vardı. Halsey'in göğüslerini neredeyse açıkta bırakan tarzı sosyal medyayı da salladı.
Model Shanina Shaik sade tarzıyla festivalde boy gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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