Çocuk modelden yıldızlığa... Erotik pozlarıyla tanınan Bella Thorne'dan jartiyerli Noel pozu

İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı. Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Hem yönetmen hem oyuncu hem de şarkıcı olan Bella Thorne erotik paylaşımların yapıldığı Onlyfans'ta hesabı açınca ise 24 saatte rekor kırdı. Ünlü isim 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanmıştı.

İddialı pozlarından asla vazgeçmeyen Bella Instagram paylaşımlarına da devam ediyor. Bella Thorne son olarak yeni yıl için seksi iç çamaşırlarını giyip pozlar verdi.

Bella Thorne paylaşımına ise "Bu yıl Noel Baba'dan ne istedin?" sorusunu ekleyince yorum yağdı.