Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Parlak'ın kızı büyüdü! İşte dünden bugüne baba-kız fotoğrafları...

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Bülent Parlak, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Lisa Parlak adında bir kız çocuğu babası olan Bülent Parlak Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Bülent Parlak'ın, 5 yaşındaki kızı Lisa Parlak ile dünden bugüne fotoğrafları...
İŞTE DÜNDEN BUGÜNE BABA-KIZ FOTOĞRAFLARI
Komedi türündeki televizyon programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Zeynep Koçak, Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncularla beraber çalışan Bülent Parlak, 2016 yılında kızı Lisa Parlak'ı kucağına aldı.
Instagram'da "bulentparlak" kullanıcı adıyla aktif olan Bülent Parlak kızı Lisa ile sık sık paylaşım yapıyor.
Bülent Parlak, kızı Lisa Parlak ile paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına sık sık kalp emojisi koyuyor.
BÜLENT PARLAK KİMDİR?
8 Mayıs 1979, İstanbul doğumlu Bülent Parlak 42 yaşındadır. Çocukluğunun bir kısmı Ankara'da geçen, aslen Elazığ Karakoçanlı olan Parlak 2002'de Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.
2004'te Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında ise BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" isimli çocuk oyununda oynadı. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde ise Avukat Nedim karakterine 8 bölüm hayat verdi.
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