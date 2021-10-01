Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Parlak'ın kızı büyüdü! İşte dünden bugüne baba-kız fotoğrafları...

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Bülent Parlak, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Lisa Parlak adında bir kız çocuğu babası olan Bülent Parlak Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Bülent Parlak'ın, 5 yaşındaki kızı Lisa Parlak ile dünden bugüne fotoğrafları...