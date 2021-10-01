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Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Parlak'ın kızı büyüdü! İşte dünden bugüne baba-kız fotoğrafları...

01.10.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın starı Bülent Parlak, uzun süredir beraber olduğu Burcu Gönder ile 2015 yılında hayatını birleştirmişti. Ancak Parlak ile Gönder ikilisi 2020'de evliliklerini bitirme kararı almıştı. İkilinin bu evlilikten Lisa adında bir kız çocuğu var. Bülent Parlak, kızı Lisa Parlak ile çekildiği fotoğrafları Instagram üzerinden sık sık paylaşıyor.

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Bülent Parlak, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Lisa Parlak adında bir kız çocuğu babası olan Bülent Parlak Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Bülent Parlak'ın, 5 yaşındaki kızı Lisa Parlak ile dünden bugüne fotoğrafları...

İŞTE DÜNDEN BUGÜNE BABA-KIZ FOTOĞRAFLARI

Komedi türündeki televizyon programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Zeynep Koçak, Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncularla beraber çalışan Bülent Parlak, 2016 yılında kızı Lisa Parlak'ı kucağına aldı.
Instagram'da "bulentparlak" kullanıcı adıyla aktif olan Bülent Parlak kızı Lisa ile sık sık paylaşım yapıyor.
Bülent Parlak, kızı Lisa Parlak ile paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına sık sık kalp emojisi koyuyor.

BÜLENT PARLAK KİMDİR?

BÜLENT PARLAK KİMDİR?
8 Mayıs 1979, İstanbul doğumlu Bülent Parlak 42 yaşındadır. Çocukluğunun bir kısmı Ankara'da geçen, aslen Elazığ Karakoçanlı olan Parlak 2002'de Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.
2004'te Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında ise BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" isimli çocuk oyununda oynadı. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde ise Avukat Nedim karakterine 8 bölüm hayat verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Instagram
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