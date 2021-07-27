MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çok Güzel Hareketler'de şoke eden ayrılıklar! Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir kimdir?

Çok Güzel Hareketler'de şoke eden ayrılıklar! Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir kimdir?

27.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk defa 2008-2011 yılları arasında yayınlanan ve daha sonra 'Çok Güzel Hareketler 2' ismi ve yeni kadrosuyla yayın hayatına devam eden Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı ÇGH 2'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de 8 kişinin veda ettiği programa iki yeni isim daha veda etti. İşte Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir'in veda paylaşımları ve detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Gürhan Altundaşar, Cihan Talay, Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Sema Özkan gibi isimlerin veda ettiği programda iki yeni isim daha ayrılığını duyurdu.

Çok Güzel Hareketler 2'de yaprak dökümü bitmiyor!

İlk kez 2008-2011 yılları arasında ekranlarda yayınlanan ve şimdilerde 'Çok Güzel Hareketler 2' ismi ve yeni kadrosuyla yayın hayatına devam eden ÇGH programında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

8 kişi veda etmişti

8 kişi veda etmişti
Vedalar peş peşe geldiği Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler'de daha önce 8 kişininin programa veda ettiği açıklanmıştı.

İki yeni isim daha gidiyor!

İki yeni isim daha gidiyor!
İlgiyle izlenen programdan iki yeni isim daha ayrılma kararı aldı.
Programda sevilen tiplemelere hayat veren Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de ayrılma kararı alan isimlerden oldu.

"Ayrılık da sevdaya dahil"

"Ayrılık da sevdaya dahil"
Veda eden her iki isim de ayrılıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Instagram'dan gelişmeyi paylaşan Yiğit Taşdemir, paylaşımına "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" notunu düştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

"Cumhurbaşkanlığı teklifi" iddialarına Baykal'dan yanıt

"Cumhurbaşkanlığı teklifi" iddialarına Baykal'dan yanıt

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.