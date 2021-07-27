Çok Güzel Hareketler'de şoke eden ayrılıklar! Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Gürhan Altundaşar, Cihan Talay, Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Sema Özkan gibi isimlerin veda ettiği programda iki yeni isim daha ayrılığını duyurdu.

Çok Güzel Hareketler 2'de yaprak dökümü bitmiyor!

İlk kez 2008-2011 yılları arasında ekranlarda yayınlanan ve şimdilerde 'Çok Güzel Hareketler 2' ismi ve yeni kadrosuyla yayın hayatına devam eden ÇGH programında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

8 kişi veda etmişti Vedalar peş peşe geldiği Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler'de daha önce 8 kişininin programa veda ettiği açıklanmıştı.

İki yeni isim daha gidiyor! İlgiyle izlenen programdan iki yeni isim daha ayrılma kararı aldı.

Programda sevilen tiplemelere hayat veren Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de ayrılma kararı alan isimlerden oldu.