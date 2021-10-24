Çok nadir görülüyor! Step kertenkelesi tarıma büyük fayda sağlıyor

Küresel anlamda sadece Asya kıtasının batısında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan ve İran'da yaşayan, Türkiye'de ise Doğu Anadolu'nun doğusunda yaşayan step kertenkelesi, Anadolu Ajansı muhabirince Ağrı Dağı'ndaki doğal ortamında görüntülendi. Iğdır Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi ve Herpetolog Bahadır Akman, AA muhabirine, step kertenkelesinin Doğu Anadolu Bölgesi için önemli türlerden biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE 2 NOKTADAN GİRİŞ YAPMIŞ

Akman, "Ülkemize farklı iki noktadan giriş yapmış, bunlardan biri Iğdır. Iğdır'dan Horasan'a kadar dağılışı var. Diğer nokta ise Van, Van'dan da Bitlis'e kadar dağılış gösteriyor." dedi.

Bu türün genellikle bozkır ortamında yaşadığını ve bu nedenle step kertenkelesi adını aldığını belirten Akman, "Genel olarak desenlenmesi kendine özgüdür. Bölgemizde en fazla Tuzluca ilçesindeki step ortamlarda görülebiliyor. Yine cinsin 'Eremias przewalskii' dediğimiz farklı türü var, o da sadece Aralık ilçesindeki Dilucu Ovası'nda dağılış gösteren, kumul ortamları seven bir tür." diye konuştu.

"EKOLOJİK DENGE İÇİN DE ÖNEMLİ" Eremias ailesinden Türkiye'de 3 türün bulunduğunu ve bu türlerin morfolojik anlamda birbirinden kolayca ayırt edilebildiğini anlatan Akman, şöyle devam etti: