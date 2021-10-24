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  4. Çok nadir görülüyor! Step kertenkelesi tarıma büyük fayda sağlıyor

Çok nadir görülüyor! Step kertenkelesi tarıma büyük fayda sağlıyor

24.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Step kertenkelesi, Türkiye'nin doğusunda yaşamını sürdürüyor. Bozkırın nadir görülen sürüngenleri arasında yer alan kertenkele, tarıma kapalı, insan hareketliliğinin fazla olmadığı zorlu arazilerde bulunuyor. Türkiye'de sadece Iğdır, Ağrı, Kars, Van ve Bitlis ile Erzurum'un bir bölümünde yaşadığı belirtiliyor. Bilimsel adı Eremias strauchi olan step kertenkelesinin habitat tahribatından olumsuz etkilendiği biliniyor. Özellikle Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı Dağı eteklerinde yaşamını sürdürüyor.

Küresel anlamda sadece Asya kıtasının batısında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan ve İran'da yaşayan, Türkiye'de ise Doğu Anadolu'nun doğusunda yaşayan step kertenkelesi, Anadolu Ajansı muhabirince Ağrı Dağı'ndaki doğal ortamında görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi ve Herpetolog Bahadır Akman, AA muhabirine, step kertenkelesinin Doğu Anadolu Bölgesi için önemli türlerden biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE 2 NOKTADAN GİRİŞ YAPMIŞ

Akman, "Ülkemize farklı iki noktadan giriş yapmış, bunlardan biri Iğdır. Iğdır'dan Horasan'a kadar dağılışı var. Diğer nokta ise Van, Van'dan da Bitlis'e kadar dağılış gösteriyor." dedi.
Bu türün genellikle bozkır ortamında yaşadığını ve bu nedenle step kertenkelesi adını aldığını belirten Akman, "Genel olarak desenlenmesi kendine özgüdür. Bölgemizde en fazla Tuzluca ilçesindeki step ortamlarda görülebiliyor. Yine cinsin 'Eremias przewalskii' dediğimiz farklı türü var, o da sadece Aralık ilçesindeki Dilucu Ovası'nda dağılış gösteren, kumul ortamları seven bir tür." diye konuştu.

"EKOLOJİK DENGE İÇİN DE ÖNEMLİ"

"EKOLOJİK DENGE İÇİN DE ÖNEMLİ"
Eremias ailesinden Türkiye'de 3 türün bulunduğunu ve bu türlerin morfolojik anlamda birbirinden kolayca ayırt edilebildiğini anlatan Akman, şöyle devam etti:
"Bu türlerin tarım alanlarının yakınlarında olmasıyla tarım için büyük faydası var. Ortamdaki böcek türleriyle, küçük omurgasızlarla beslendiği için ekolojik denge için de önemli türlerden biri. Bölgemizde yoğun bir dağılışı var bu yüzden de özellikle çalışılması, üzerinde durulması gereken türlerden biri olarak da ön plana çıkıyor. Ağrı Dağı Milli Parkı'nın koruma altına alınmasıyla da bu bölgedeki popülasyon koruma altına alınmış fakat diğer bölgelerde yoğun tarım olduğundan dolayı tarımdan da etkilenebiliyor." AA
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Bitlis Erzurum Kars
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