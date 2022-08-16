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  4. Çok sıkı tutunuyor, iz bırakıyor! O ilçedeki herkesi canından bezdirdi

Çok sıkı tutunuyor, iz bırakıyor! O ilçedeki herkesi canından bezdirdi

16.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki gündür vatandaşları adeta canından bezdiren bir olay yaşanıyor. İki gündür aralıksız devam eden kör sinek yağmuru sebebiyle vatandaşlar kapı, pencere açamıyor. Zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar, belediyeden ilaçlama talebinde bulunuyor. İşte kör sineklerin özellikleri ve uzmanların uyarıları…

İki gündür Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan vatandaşların başı kör sineklerle dertte. Uzmanların sağlığa zararlı oldukları yönünde uyarı yaptığı kör sineklerin kıyafetlere çok sıkı bir şekilde tutunduğu belirtiliyor. Vatandaşlar ise belediyeye ilaçlama çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Halk arasında ‘kör sinek’ olarak tabir edilen boyutu küçük ve siyah renkli sinekler, Muratlı’da vatandaşların belalısı oldu. Öğle saatlerinde yağan kör sinekler, ilçe sakinlerinin sinirini bozdu. Uzmanlar ise, bazılarının bakteri taşıması nedeniyle sağlığa zararlı olduklarını kaydetti. Evlerinde kapı pencere açamayan hane sakinleri ise, belediyeden ilaçlama yapmasını talep etti.

Öte yandan, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan kör sinekler, giysilere çok sıkı tutunduklarından ötürü elle silkelenirken giysilerde iz bırakıyor. Özellikle açık renk tişörtlerde iz bırakan kör sineklerin giysi üzerlerinden nazikçe el ile silkelenerek atılması tavsiye ediliyor. (İHA)

İŞTE MURATLI İLÇESİNDEKİ KÖR SİNEK YAĞMURU

Halk arasında ‘kör sinek’ olarak tabir edilen boyutu küçük ve siyah renkli sinekler, Muratlı’da vatandaşların belalısı oldu. Öğle saatlerinde yağan kör sinekler, ilçe sakinlerinin sinirini bozdu.
Uzmanlar ise, bazılarının bakteri taşıması nedeniyle sağlığa zararlı olduklarını kaydetti. Evlerinde kapı pencere açamayan hane sakinleri ise, belediyeden ilaçlama yapmasını talep etti.
Öte yandan, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan kör sinekler, giysilere çok sıkı tutunduklarından ötürü elle silkelenirken giysilerde iz bırakıyor.
Özellikle açık renk tişörtlerde iz bırakan kör sineklerin giysi üzerlerinden nazikçe el ile silkelenerek atılması tavsiye ediliyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Muratlı sinek
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