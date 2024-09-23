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  4. 'Çok uyanık adam' Narin cinayetinde 'iki delil' detayı! Savaş Kurtbaba 'Katil Enes ise amca Salim neden onu korusun?' sorusuna yanıt verdi 'Nevzat'ın ifadesiyle bu iş olmaz'

'Çok uyanık adam' Narin cinayetinde 'iki delil' detayı! Savaş Kurtbaba 'Katil Enes ise amca Salim neden onu korusun?' sorusuna yanıt verdi 'Nevzat'ın ifadesiyle bu iş olmaz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 10:37
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Türkiye haftalardır Narin cinayetini konuşuyor. 8 yaşındaki Narin'in Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Çok sayıda tutuklamanın gerçekleştiği olayda 'Narin'i kim, neden öldürdü?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Oklar bir amca Salim Güran'a, bir abi Enes Güran'a çevrilirken Nevzat'ın ifadeleri de önemli bir aşama oldu. Ancak halen 'Katil kim?' sorusu cevap bulmazken emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetinde yaşanan gelişmeler tüm Türkiye tarafından haftalardır merakla takip edilmeye devam ediyor. Herkesin yanıt aradığı soru ise "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu. Cinayetin nasıl ve niçin geliştiğine dair pek çok senaryo ortaya atılırken yeni ifadeler de soruşturmanın seyrine etki ediyor.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Neler Oluyor Hayatta programında Narin cinayetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DELİL NEREDE? NEVZAT'IN İFADESİYLE BU İŞ OLMAZ"

"DELİL NEREDE? NEVZAT'IN İFADESİYLE BU İŞ OLMAZ"

Hakan Ural'ın "Cinayeti Enes işlediyse bu kadar ağır bir seneyle yargılanacakken bunu bildiği halde amca neden Enes’i korumak isteyebilir?" şeklinde sorusuna yanıt veren Kurtbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Delil nerede? Neye göre 30 yıl vereceksin? Adam onu bekliyor. Çok uyanık, çok üst akıl dediğimiz bir adamla karşı karşıyasınız. Alınan konuşmalar, ifadeler, her şey bir tablo oluşturuyor karşımızda. Diyor ki adam; delili görmeden kimse konuşmayacak. Şimdi delillendiremezsen, sen devlet olarak onun önüne delil koyamazsan yani Nevzat’ın ifadesiyle bu iş olmaz. Size söyleyeyim. Yani onu bekliyorsa insanlar…

"BU ADAMIN ÖNÜNE BİR ŞEY KOYACAKSIN"

"BU ADAMIN ÖNÜNE BİR ŞEY KOYACAKSIN"

Bu adamın önüne bir şey koyacaksın, önüne bir şey koymazsan bu adam konuşmayacak. Kimseyi de konuşturmayacak. Ortaya çok net bir delil koyulması gerekiyor."

HAKAN URAL: "SALİM GÜRAN'DAN İTİRAFI ALIRDIM"

HAKAN URAL: "SALİM GÜRAN'DAN İTİRAFI ALIRDIM"

Öte yandan Hakan Ural da "Ben oyuncuyum, burada tevazu yapmayayım kamera karşısında çok rahatım çünkü 40 yıldır bu işin içindeyim. Eğer 40 yıldır sorgulama yapsaydım bu Salim Güran'dan itirafı alırdım." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran Narin Salim Güran
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