'Çok uyanık adam' Narin cinayetinde 'iki delil' detayı! Savaş Kurtbaba 'Katil Enes ise amca Salim neden onu korusun?' sorusuna yanıt verdi 'Nevzat'ın ifadesiyle bu iş olmaz'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetinde yaşanan gelişmeler tüm Türkiye tarafından haftalardır merakla takip edilmeye devam ediyor. Herkesin yanıt aradığı soru ise "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu. Cinayetin nasıl ve niçin geliştiğine dair pek çok senaryo ortaya atılırken yeni ifadeler de soruşturmanın seyrine etki ediyor.
Emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Neler Oluyor Hayatta programında Narin cinayetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hakan Ural'ın "Cinayeti Enes işlediyse bu kadar ağır bir seneyle yargılanacakken bunu bildiği halde amca neden Enes’i korumak isteyebilir?" şeklinde sorusuna yanıt veren Kurtbaba, şu ifadeleri kullandı:
"Delil nerede? Neye göre 30 yıl vereceksin? Adam onu bekliyor. Çok uyanık, çok üst akıl dediğimiz bir adamla karşı karşıyasınız. Alınan konuşmalar, ifadeler, her şey bir tablo oluşturuyor karşımızda. Diyor ki adam; delili görmeden kimse konuşmayacak. Şimdi delillendiremezsen, sen devlet olarak onun önüne delil koyamazsan yani Nevzat’ın ifadesiyle bu iş olmaz. Size söyleyeyim. Yani onu bekliyorsa insanlar…
Bu adamın önüne bir şey koyacaksın, önüne bir şey koymazsan bu adam konuşmayacak. Kimseyi de konuşturmayacak. Ortaya çok net bir delil koyulması gerekiyor."
Öte yandan Hakan Ural da "Ben oyuncuyum, burada tevazu yapmayayım kamera karşısında çok rahatım çünkü 40 yıldır bu işin içindeyim. Eğer 40 yıldır sorgulama yapsaydım bu Salim Güran'dan itirafı alırdım." şeklinde konuştu.