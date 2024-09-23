'Çok uyanık adam' Narin cinayetinde 'iki delil' detayı! Savaş Kurtbaba 'Katil Enes ise amca Salim neden onu korusun?' sorusuna yanıt verdi 'Nevzat'ın ifadesiyle bu iş olmaz'

"Delil nerede? Neye göre 30 yıl vereceksin? Adam onu bekliyor. Çok uyanık, çok üst akıl dediğimiz bir adamla karşı karşıyasınız. Alınan konuşmalar, ifadeler, her şey bir tablo oluşturuyor karşımızda. Diyor ki adam; delili görmeden kimse konuşmayacak. Şimdi delillendiremezsen, sen devlet olarak onun önüne delil koyamazsan yani Nevzat’ın ifadesiyle bu iş olmaz. Size söyleyeyim. Yani onu bekliyorsa insanlar…