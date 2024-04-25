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  4. Conkbayırı'nda Haka dansı! Çanakkale anmasındaki törende dikkat çeken görüntüler

Conkbayırı'nda Haka dansı! Çanakkale anmasındaki törende dikkat çeken görüntüler

25.04.2024 15:06
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı. Törenin sonunda, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince Haka dansı yapılırken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çanakkale Kara Savaşları'nın bu yıl yapılan anma etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'ndaki törene, Haka dansı damga vurdu. Programın sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince yapılan Haka dansı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu kareler büyük ilgi gördü. İşte detaylar...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çanakkale"Anzak Günü" etkinliğinde katılımcılar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan programda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, törende, Türk hükümetinin kendilerine gösterdiği cömertlik ve dostluğa işaret ederek, Gelibolu'da bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi. Çanakkale Savaşları'nın İtilaf Devletleri için zaferle sonuçlanacağı beklenirken kendileri için "cehenneme" dönüştüğünü belirten Peters, savaşta büyük kayıplar verdiklerini hatırlattı.

Peters, Gelibolu'daki kayıpların unutulmamasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak askerleri hakkındaki sözlerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de "Anzak Günü"nün önemine değinerek, bunun kendilerine dünyanın öteki ucunda savaşan askerlerin cesaretini hatırlattığını anlattı.

"BİZİ ULUS OLARAK BİRLEŞTİRİYOR"

"BİZİ ULUS OLARAK BİRLEŞTİRİYOR"

Çanakkale'de yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerlerin, barışın ve birliğin önemini anımsattığını belirten Coulson-Sinclair, "Anzak Günü bizi ulus olarak birleştiriyor, geçmişimize bağlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Anzaklar çanakkale savaşı haka dansı
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