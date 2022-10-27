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Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çöp konteynerine atılan sigara izmariti yangına sebep oldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çöp konteynerine atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Çöplerin tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.
Olay yerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gece amiri Erkan Konyalı, "Zabıta ekiplerimizden yangın ihbarı aldık. Çöp konteynerimiz yanmış durumda. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Yanan konteyner milli servetimizdir" dedi.

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı
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Kocaeli

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