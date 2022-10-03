Çöpe atıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz! Zeytin çekirdeğinin şaşırtan faydaları saymakla bitmiyor

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalar ve öneriler ile konuşuluyor. Birçok insan Karatay'ın önerdiği tarifleri uyguluyor. Karatay, zeytin çekirdeğinin de sağlık için oldukça etkili olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Zeytin çekirdeğinin faydaları konusunda uzmanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları bu çekirdeklerin zararlı olduğunu savunsa da bazıları ise çekirdeklerin şifa kaynağı olduklarını belirtiyor. Bu nedenle zeytin çekirdeğini yutmadan önce doktora danışmanızda fayda var.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

BAĞIRSAK VE MİDE PROBLEMLERİNE İYİ GELİR Zeytin çekirdeğinin tüketilmesi mide hastalıklarına karşı alınacak bir önlem olacaktır. Uzmanlar badem ve fındığın tüketildiği gibi zeytin çekirdeğinin de tüketilmesinin gerekli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu şekilde mide yanması ve bağırsak problemlerinin de önüne geçilir ve daha iyi hissedilir.

KABIZLIĞI VE HAZIMSIZLIĞI ÖNLER Zeytin çekirdeği midenin iç kısmını güçlendirip rahatlatacaktır. Bu etkisi sayesinde ise kabızlık ve hazımsızlık gibi durumlar önlenir.

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIR Erkeklerde görülen prostat hastalığına karşı zeytin çekirdeğinin yutulması önerilmektedir. Zeytin çekirdeğinin içinde bulunan maddeler erkeklerin prostata yakalanma riskini en aza indirir.

KANSERE KARŞI KORUR Zeytin çekirdeğinin antioksidan yönünden zengin yapısı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudun direncini artırır. Zararlı maddelerin yok edilmesinde önemli bir görev üstlenen antioksidanların görevleri kendi içinde farklılık gösterir. Zeytin çekirdeğinde bulunan polifenollerin görevi ise hücre tamiri yapmaktır.