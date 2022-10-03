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Çöpe atıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz! Zeytin çekirdeğinin şaşırtan faydaları saymakla bitmiyor

03.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin kahvaltılarda en tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor. Birçok çeşidi bulunan zeytin ve zeytinyağı sağlık için oldukça faydalı olarak görülüyor. Yıllardır konuşulan zeytin çekirdeği faydası da toplumda merak edilen konular arasında bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay gibi uzmanlar zeytin çekirdeğinin faydalarından yararlanmanız gerektiğini belirtiyor. Bu çekirdekler kabızdan kansere kadar birçok hastalık için etkili sonuçlar sağlıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalar ve öneriler ile konuşuluyor. Birçok insan Karatay'ın önerdiği tarifleri uyguluyor. Karatay, zeytin çekirdeğinin de sağlık için oldukça etkili olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Zeytin çekirdeğinin faydaları konusunda uzmanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları bu çekirdeklerin zararlı olduğunu savunsa da bazıları ise çekirdeklerin şifa kaynağı olduklarını belirtiyor. Bu nedenle zeytin çekirdeğini yutmadan önce doktora danışmanızda fayda var.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

BAĞIRSAK VE MİDE PROBLEMLERİNE İYİ GELİR

BAĞIRSAK VE MİDE PROBLEMLERİNE İYİ GELİR
Zeytin çekirdeğinin tüketilmesi mide hastalıklarına karşı alınacak bir önlem olacaktır. Uzmanlar badem ve fındığın tüketildiği gibi zeytin çekirdeğinin de tüketilmesinin gerekli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu şekilde mide yanması ve bağırsak problemlerinin de önüne geçilir ve daha iyi hissedilir.

KABIZLIĞI VE HAZIMSIZLIĞI ÖNLER

KABIZLIĞI VE HAZIMSIZLIĞI ÖNLER
Zeytin çekirdeği midenin iç kısmını güçlendirip rahatlatacaktır. Bu etkisi sayesinde ise kabızlık ve hazımsızlık gibi durumlar önlenir.

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIR

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIR
Erkeklerde görülen prostat hastalığına karşı zeytin çekirdeğinin yutulması önerilmektedir. Zeytin çekirdeğinin içinde bulunan maddeler erkeklerin prostata yakalanma riskini en aza indirir.

KANSERE KARŞI KORUR

KANSERE KARŞI KORUR
Zeytin çekirdeğinin antioksidan yönünden zengin yapısı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudun direncini artırır. Zararlı maddelerin yok edilmesinde önemli bir görev üstlenen antioksidanların görevleri kendi içinde farklılık gösterir. Zeytin çekirdeğinde bulunan polifenollerin görevi ise hücre tamiri yapmaktır.

REFLÜYÜ İYİLEŞTİRİR

REFLÜYÜ İYİLEŞTİRİR
Mide yanmasının en ciddi boyutu ülser hastalığı olmaktadır. Ülser tanısı yapılan hastaların doktor onayı aldıktan sonra zeytin çekirdeği tüketmesi önerilmektedir. Mide asitlerini düzenlediği için kişilerin daha rahat hissetmesini sağlar. Mide dostu olması zeytin çekirdeğinin faydası olarak bilinir. Uzmanlar zeytin çekirdeği reflü ve ülser gibi hastalıklarını iyileştirir yorumunu yapmaktadır.
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