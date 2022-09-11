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  4. Çorum'da heyecanlandıran keşif! Hattuşa'da tam 3 bin 500 yıllık 249 yeni hiyeroglif bulundu

Çorum'da heyecanlandıran keşif! Hattuşa'da tam 3 bin 500 yıllık 249 yeni hiyeroglif bulundu

11.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bulunan Hititlerin başkenti Hattuşa'daki Yerkapı Tüneli'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce kök boya ile çizildiği tahmin edilen ve tanrıların betimlendiği değerlendirilen 249 yeni hiyeroglif (antik döneme ait bir yazı sistemi) bulundu. Bu keşif sayesinde Hitit medeniyetinin geleneklerine ait yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. İşte detaylar...

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'nde 1907'de başlayan arkeolojik kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında devam ediyor.

Farklı ülke ve üniversitelerden arkeolog, Hititolog ve benzeri uzmanlık alanından bilim insanlarının birlikte yürüttüğü kazılarda 80 metre uzunluğunda, binlerce taş kullanılarak inşa edilen Yerkapı Tüneli'nde yaklaşık 3 bin 500 yıl önce çizildiği tahmin edilen yeni simgeler bulundu.

HATTUŞA'DA TAM 3 BİN 500 YILLIK 249 YENİ HİYEROGLİF BULUNDU

FOTOĞRAF ÇEKERKEN FARK ETTİLER

FOTOĞRAF ÇEKERKEN FARK ETTİLER
Kazı ekibinden Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Genç, 13 Ağustos'ta öğrencilerle fotoğraf çekmek için ören yerinde gezdiği sırada Yerkapı Tüneli'nin orta kısmındaki taşlara kök boya ile çizildiği tahmin edilen simgeleri fark etti.

TAM 249 ADET

TAM 249 ADET
Tünelde 249 simgeyi tespit eden Genç, keşfini kazı başkanı Schachner ile paylaştı. Schachner de Yerkapı ve simgelerin 3 boyutlu taramasını yaptırarak, hiyeroglifleri bilim dünyasına kazandırdı.

BİNLERCE YILDIR BOZULMAMIŞ

BİNLERCE YILDIR BOZULMAMIŞ
Simgelerin, tünelin her mevsim ortalama sıcaklığa sahip olması, güneş ve yağmur girmeyen karanlık bir ortamda bulunması gibi nedenlerle binlerce yıldır bozulmadan günümüze ulaştığı tahmin ediliyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

İNCELEME SÜRÜYOR
Schachner, tanrıların betimlendiği değerlendirilen 249 hiyeroglifle ilgili farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarının incelemesinin sürdüğünü söyledi.

SİMGELERİN ANLAMLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

SİMGELERİN ANLAMLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Hattuşa'da arkeolojik kazı çalışmalarının 1907'de Yerkapı'dan başladığını, bugüne kadar kendisi de dahil kazı yapan herkesin onlarca kez tünelden geçtiğini ancak kimsenin hiyeroglifleri fark etmediğini dile getiren Schachner, keşfin ardından İstanbul Üniversitesinden Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan'ın simgelerin hangi anlamları taşıyor olabileceğini belirlemek üzere çalışmalara başladığını aktardı.
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Anahtar Kelimeler:
Hititler hattuşa hiyeroglif
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