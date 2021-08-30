Coşkun Yıldız kimdir, nereli? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız mesleği neydi?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, trafik kazası sonrası 7 aydır tedavi görmekteydi. Yıldız, bugün hayatını kaybetti. Pek çok ünlü isim ile fotoğrafı da bulunan Yıldız'ın hayatı araştırılıyor. Peki Coşkun Yıldız kimdir, mesleği ne?

COŞKUN YILDIZ KİMDİR?

Seda Sayan'ın eniştesi olan Coşkun Yıldız, geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında 7 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Başarılı sanatçıdan bugün acı haber geldi ve Yıldız'ın vefat ettiği öğrenildi. Coşkun Yıldız'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınmakta olan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyordu. İşletmeciliğini yaptığı mekanda sahnede de alan Yıldız'ın pek çok ünlü isimle beraber çekilmiş fotoğrafı bulunmakta.