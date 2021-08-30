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Coşkun Yıldız kimdir, nereli? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız mesleği neydi?

30.08.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın eniştesi olan Coşkun Yıldız, geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında 7 aydır hastanede tedavi görüyordu. Yıldız'dan bugün vefat haberi geldi. Acı olay sonrası Coşkun Yıldız'ın hayatı merak ediliyor. Peki Coşkun Yıldız kimdir, nereli? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız mesleği neydi? İşte ayrıntılar...

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, trafik kazası sonrası 7 aydır tedavi görmekteydi. Yıldız, bugün hayatını kaybetti. Pek çok ünlü isim ile fotoğrafı da bulunan Yıldız'ın hayatı araştırılıyor. Peki Coşkun Yıldız kimdir, mesleği ne?

COŞKUN YILDIZ KİMDİR?

Seda Sayan'ın eniştesi olan Coşkun Yıldız, geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında 7 aydır hastanede tedavi görüyordu.
Başarılı sanatçıdan bugün acı haber geldi ve Yıldız'ın vefat ettiği öğrenildi. Coşkun Yıldız'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınmakta olan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyordu. İşletmeciliğini yaptığı mekanda sahnede de alan Yıldız'ın pek çok ünlü isimle beraber çekilmiş fotoğrafı bulunmakta.
Seda Sayan'ın ablası olan Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki sene önce Ören'de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı bilinmekte. Nursel Yıldız ile Coşkun Yıldız, 14 senedir evliydi.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok yazık tam rahat edecekken bir pislik canını alsın.Allah Rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin.

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