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COVID-19'u geride bıraktı! DSÖ uyardı: En ölümcül bulaşıcı virüse dikkat! İlk belirtileri griple karıştırılıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.11.2024 08:29
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüberküloz hakkında yeni bir rapor yayınladı ve 2023 yılında yaklaşık 8,2 milyon kişiye yeni TB teşhisi konduğunu ortaya koydu. Bu sayı, WHO'nun 1995 yılında küresel TB izleme çalışmalarına başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olarak kaydedildi. Bu, 2022'de bildirilen 7,5 milyon vakaya göre önemli bir artışı temsil ediyor ve TB'yi 2023 yılında COVID-19'u geride bırakarak yeniden önde gelen bulaşıcı hastalık katili konumuna getiriyor.

Tüberküloz ile ilişkili ölümlerin sayısı 2022'de 1,32 milyondan 2023'te 1,25 milyona düşerken, hastalığa yakalanan toplam insan sayısı 2023'te tahmini 10,8 milyona yükseldi. Rapora göre, tüberküloz geliştiren kişilerin %55'i erkek, %33'ü kadın ve %12'si çocuk ve genç ergenlerdi.

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "TB'nin hala bu kadar çok insanı öldürüp hasta etmesi, onu önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için araçlara sahipken bir skandaldır." dedi.

Kurum, hastalık yükünün azaltılmasına yönelik küresel dönüm noktaları ve hedeflerin rayından çıktığını ve 2027 için belirlenen diğer hedeflere ulaşmak için önemli ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Hastalığın yükünün yüzde 98'ini üstlenen düşük ve orta gelirli ülkeler, önemli finansman sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

2023 yılında, tahmini yeni tüberküloz vaka sayısı ile bildirilen vaka sayısı arasındaki fark, 2020 ve 2021'deki yaklaşık 4 milyonluk COVID-19 pandemi seviyelerinden düşerek yaklaşık 2,7 milyona geriledi.

DSÖ, hastalığın çoklu ilaca dirençli formunun halk sağlığı krizi olmaya devam ettiğini belirtti.

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ

Öksürük, hapşırık veya tükürük yoluyla yayılabilen havadan bulaşan bu virüsün ilk belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor.

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