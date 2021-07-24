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Covid Beta virüsü nedir, öldürür mü? Koronavirüs Beta varyantı belirtileri neler?

24.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs çeşitli varyantlar olarak çoğalmaya devam ederken, oluşan çeşitli varyantlardan biri de Beta varyantı olarak biliniyor. Koronavirüsün türlerinden biri olan ve ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantının belirtileri ve ne olduğu merak ediliyor. Peki Covid Beta virüsü nedir, öldürür mü? Koronavirüs Beta varyantı belirtileri neler? İşte merak edilenler...

Koronavirüs Beta varyantı, son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Koronavirüsün varyantlarından biri olarak bilinen ve ilk defa Güney Afrika'da tespit edilen bu virüsün belirtileri merak konusu oldu. Peki Covid-19 Beta virüsü nedir, belirtileri neler?

Beta varyantı nedir?

Koronavirüs pandemisinde virüs pek çok farklı isimle mutasyona uğramaya devam ediyor. Virüsün farklı varyantlarından biri olan Beta varyantının özellikleri ve belirtileri de merak ediliyor.
Beta varyantı, 501.V2 ya da B.1.351 olarak da bilinmekte. Uzman isimler, varyantın geçirdiği genetik değişiklikleri incelemeye halen devam ediyor.

Belirtileri neler?

Belirtileri neler?
Özellikle daha önce herhangi akut hastalık geçmişi olmayan genç bireyler arasında daha fazla yayıldığı ve ciddi hastalık riski ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Varyant, Covid-19 aşılarının da koruyuculuğunu azaltabilmektedir, ayrıca antikorlara karşı direnç geliştirebilmektedir. Bu mikroorganizma, boğaz içerisinde iltihaplanma yapan bir tür bakteridir. Burun yolundan sinüs kanallarına, oral yolla da boğaza ve oradan akciğerlere kadar inebilmektedir. Bu sebeple oldukça ciddi bir enfeksiyona neden olmaktadır.
Şu anda mevcut Covid aşılarının Beta varyantına karşı ne kadar koruyucu olduğuna yönelik soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Ancak aşılamanın getirdiği koruyuculuğa ve önemine her halukarda dikkat çekilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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