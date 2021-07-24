Covid Beta virüsü nedir, öldürür mü? Koronavirüs Beta varyantı belirtileri neler?

Koronavirüs Beta varyantı, son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Koronavirüsün varyantlarından biri olarak bilinen ve ilk defa Güney Afrika'da tespit edilen bu virüsün belirtileri merak konusu oldu. Peki Covid-19 Beta virüsü nedir, belirtileri neler?

Beta varyantı nedir?

Koronavirüs pandemisinde virüs pek çok farklı isimle mutasyona uğramaya devam ediyor. Virüsün farklı varyantlarından biri olan Beta varyantının özellikleri ve belirtileri de merak ediliyor.

Beta varyantı, 501.V2 ya da B.1.351 olarak da bilinmekte. Uzman isimler, varyantın geçirdiği genetik değişiklikleri incelemeye halen devam ediyor.

Belirtileri neler? Özellikle daha önce herhangi akut hastalık geçmişi olmayan genç bireyler arasında daha fazla yayıldığı ve ciddi hastalık riski ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Varyant, Covid-19 aşılarının da koruyuculuğunu azaltabilmektedir, ayrıca antikorlara karşı direnç geliştirebilmektedir. Bu mikroorganizma, boğaz içerisinde iltihaplanma yapan bir tür bakteridir. Burun yolundan sinüs kanallarına, oral yolla da boğaza ve oradan akciğerlere kadar inebilmektedir. Bu sebeple oldukça ciddi bir enfeksiyona neden olmaktadır.