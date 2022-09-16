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CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022! En yeni, güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları!

16.09.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları yeni, güzel, anlamlı ve resimli seçenekleri ile internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Cuma günü müslümanlar tarafından mübarek gün olarak kabul edilmektedir. Bugün cemaat ile namaz kılınması fark kılınmıştır. Bugünün önemini sevdiklerine anımsatmak isteyenler cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini bugün WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşacak. En yeni, güzel ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

Cuma mesajları 16 Eylül 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Biz de en yeni, güzel ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşabileceğiniz en yeni cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri haberimizde...

CUMA MESAJI VE 'HAYIRLI CUMALAR' SÖZLERİ 2022

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Cumanız mübarek olsun!
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar!
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun.
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