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CUMA MESAJLARI 2022 BURADA! 9 Aralık 2022 ayetli, kısa ve etkileyici 'hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları

09.12.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; 9 Aralık'ta resimli, ayetli, kısa ve etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Bu özel günü sevdiklerine anımsatmak isteyen çok sayıda vatandaş WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşmak üzere ayetli, kısa ve etkileyici 'hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte en güzel ayetli, etkileyici, kısa ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları 9 Aralık 2022'de resimli, ayetli, kısa ve etkileyici seçenekleriyle internette yer aldı. Bugün vatandaşlar camilere akın edecek ve eller semaya yükselecek. İslam alemi tarafından mübarek gün olarak kabul edilen ve önemi büyük olan bir Cuma gününde daha çok sayıda vatandaş ayetli, kısa ve etkileyici 'hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları ile ilgili araştırma yapıyor. Biz de en güzel sözleri sizler için derledik. İşte en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 9 ARALIK 2022

Hayırlı Cumalar! Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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