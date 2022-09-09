CUMA MESAJLARI 2022! En yeni Cuma mesajları ile anlamlı, güzel, resimli, ayetli Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma mesajları, cuma namazı için geri sayım devam ederken internet üzerinden sorgulanmaya başladı. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından sevdiklerine bu mübarek günü hatırlatmak isteyen kişiler, Hayırlı cumalar dilemek için en yeni, anlamlı, güzel, resimli, ayetli Cuma mesajlarını araştırma yapıyor. en yeni cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
EN YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2022
EN YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2022
Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.
Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
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