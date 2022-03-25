Cuma mesajları 2022! En yeni, güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri!

Cuma mesajları İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi sebebiyle merak konusu oldu. Bugün eller semaya açılarak dualar edilecek. Öte yandan en yeni, güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri, sevdiklerine bu günün mukaddes bir gün olduğunu hatırlatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de en yeni, güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözlerine sizler için haberimizde yer verdik.
CUMA MESAJLARI 2022!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..Dualarımızın kabul akibetlerimizin güzel olması temennesiyle hayırlı cumalar.
Bir dua gönderiyorum hepinize, sağIık, mutIuIuk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, AIlah'ın selamı üzerinize olsun hayırIı cumalar dilerim.
BiIdirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kuran-ı Kerimi, kaIbimizin baharı, gönIümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap HayırIı Cumalar Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. !! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
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