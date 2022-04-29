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  4. CUMA MESAJLARI 2022! EN YENİ, RESİMLİ: Cuma mesajları ve Ramazan'a özel ayetli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

CUMA MESAJLARI 2022! EN YENİ, RESİMLİ: Cuma mesajları ve Ramazan'a özel ayetli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

29.04.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen bugün, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ailenize, arkadaşlarınıza ya da akrabalarınıza gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz sözleri sizler için hazırladık. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları ve Ramazan'a özel ayetli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri haberimizde. İşte ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları...

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına hatırlatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün eller semaya yükselecek ve vatandaşlar camilere akın edecek. Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ile günün anlamını vurgulayan sözleri sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları ve Ramazan'a özel ayetli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri...

CUMA MESAJLARI 2022

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.
Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Cumalar...
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Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
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