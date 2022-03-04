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Cuma mesajları 2022 ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri! En yeni, anlamlı, dualı, hadisli cuma mesajları

04.03.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri, İslam alemi için mübarek kabul edilen Cuma günün gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu günün mukaddes olduğunu anımsayan her mümin, sevdiklerinin de hatırlaması için onlara Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri gönderiyor. İşte En yeni, anlamlı, dualı, hadisli cuma mesajları...

Mübarek cuma günü dolayısıyla sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına cuma mesajları atmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. En yeni, anlamlı, dualı, hadisli cuma mesajları ve cuma günün önemini vurgulayan sözlere haberimizde yer verdik.

CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022!

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.
Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
Bütün dünya lezzetleri bir araya gelse, Allah dostluğundan doğan lezzetin bir saniyesi kadar bile olamaz... Hayırlı Cumalar.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostLar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
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cuma mesajları
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