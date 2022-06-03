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CUMA MESAJLARI 2022! Resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

03.06.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, müslümanlar için hayırlı günlerden biri olan Cuma günü, sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Akrabalarına, sevdiklerine, arkadaşlarına ve yakınlarına resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri göndermeyi düşünen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Biz de en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri...

Cuma mesajları; Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen Cuma günü münasebetiyle haftanın beşinci gününde merak konusu oldu. resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için hazırladık. İşte resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri....

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 VE EN GÜZEL, ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Hayırlı Cumalar! * En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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