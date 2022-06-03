CUMA MESAJLARI 2022! Resimli Cuma mesajları ve en yeni, en güzel, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma mesajları; Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen Cuma günü münasebetiyle haftanın beşinci gününde merak konusu oldu. Resimli Cuma mesajları ve en yeni, en güzel, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için hazırladık. İşte resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri....

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 VE EN GÜZEL, ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…