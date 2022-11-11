CUMA MESAJLARI 2022! Resimli Cuma mesajları ve yazılı, anlamlı cumanız mübarek olsun sözleri!

Cuma mesajları, 11 Kasım'da her cuma olduğu gibi 11 Kasım'da da araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dinine mensup kişiler için mübarek olduğu kabul edilen cuma günlerinde birçok kişi cuma mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ya da Facebook'ta hem yazılı hem de görsel olarak paylaşabileceğiniz yazılı, anlamlı cumanız mübarek olsun sözleri ve resimli Cuma mesajları...
Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.