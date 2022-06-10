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CUMA MESAJLARI 2022 RESİMLİ DUALI GALERİ! En yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

10.06.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, resimli ve dualı seçenekleriyle her cuma olduğu gibi bugün de öne çıktı. Arkadaşlarının, sevdiklerinin ve akrabalarının gününü en güzel şekilde kutlamak isteyenler; bilhassa Instagram, Twitter, Facebook gibi platformlarda paylaşım yapmak ya da WhatsApp'tan mesaj göndermek için internette araştırma yapıyor. En yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli ve dualı cuma mesajları...

Cuma mesajları; resimli, dualı, kısa - uzun, ayetli seçeneklerinden birini tercih ederek sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' sözleri göndermek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Biz de Müslümanlar için önemli bir yeri olan Cuma günü için en güzel sözleri sizler için derledik. En yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerine haberimizde yer verdik. İşte resimli ve dualı cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2022: RESİMLİ VE DUALI!

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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cuma mesajları
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