CUMA MESAJLARI 2022! Resimli, kısa, dualı, ayetli en güzel ve en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları, Cuma gününün gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Tüm İslam camiası için oldukça önemli bir gün olan Cuma günü, mesajlarla birbirimizi hatırlamamıza vesile oluyor. Siz de uzaklardaki yakınlarınızı, ailenizi ve dostlarınızı Cuma mesajlarıyla anabilir, onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte sevdiklerinizle SMS yoluyla, sosyal medya yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel ve en yeni, resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajları.

CUMA MESAJLARI 2022!

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.