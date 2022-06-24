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CUMA MESAJLARI 2022! Resimli, kısa, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları

24.06.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajlarında en güzel, dualı ve ayetli seçenekleri sizler için derledik. Cuma gününün gelmesiyle birlikte binlerce Müslüman vatandaş, sevdiklerini ve ailelerinin bu özel gününü kutlamak için Cuma mesajlarını araştırıyor. Kısa, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Siz de sevdiklerinizi ve ailenizi Cuma mesajlarıyla mutlu edebilir, onlara bu güzel günü özel kılabilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajı seçenekleri.

Cuma mesajları, Cuma gününün gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Tüm İslam camiası için oldukça önemli bir gün olan Cuma günü, mesajlarla birbirimizi hatırlamamıza vesile oluyor. Siz de uzaklardaki yakınlarınızı, ailenizi ve dostlarınızı Cuma mesajlarıyla anabilir, onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte sevdiklerinizle SMS yoluyla, sosyal medya yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajları.

CUMA MESAJLARI 2022!

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
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cuma mesajları
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